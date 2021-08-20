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В ЮАР зафиксирован значительный рост числа убийств

В ЮАР зафиксирован значительный рост числа убийств Рост числа преступлений, совершенных в Южно-Африканской Республике во втором квартале текущего года, составил 60,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Другие страны
20 августа 2021 г. 16:09
В ЮАР зафиксирован значительный рост числа убийств

Рост числа преступлений, совершенных в Южно-Африканской Республике во втором квартале текущего года, составил 60,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил cегодня министр по делам полиции ЮАР Беки Целе на брифинге, представив отчетность по преступлениям за апрель - июнь 2021 года.

"Количество убийств выросло на 66,2%, до 5 760, - заявил глава МВД. - Столь значительный рост вызван тем фактом, что были сняты многие карантинные ограничения в связи с пандемией коронавируса, которые действовали в минувшем году. Было совершено 181 нападение на фермы, в результате убиты 15 человек. Целе отметил, что главной причиной убийств в ЮАР являются споры, переходящие в акты насилия.

Министр сообщил, что во втором квартале текущего года в стране было зарегистрировано 10 006 изнасилований, или на 72,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Количество грабежей с отягчающими обстоятельствами увеличилось на 92,2%.

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