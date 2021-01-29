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В ЮАР выявили первый случай заражения "британским" штаммом СOVID-19

В ЮАР выявили первый случай заражения "британским" штаммом СOVID-19 Всего в ЮАР выявлено более 1,4 миллиона случаев заражения коронавирусом
Другие страны
29 января 2021 г. 12:44
В ЮАР выявили первый случай заражения британским штаммом СOVID-19

Первый случай заражения “британским” вариантом коронавируса зафиксирован в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, о этом заявил южноафриканский вирусолог.
"Сегодня мы только что сообщили о выявлении первого завозного случая варианта B1.1.7 – разновидности, которая вызывает беспокойство в Великобритании”, - сказал на устроенном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) брифинге южноафриканский исследователь из Медицинской школы имени Нельсона Манделы при Университете Квазулу-Наталя Тулио де Оливейра.

При этом он подчеркнул, что, по всей видимости, этот штамм не быстро распространяется в ЮАР, и призвал жителей не паниковать в связи с этим открытием, поскольку могут возникнуть и другие варианты COVID-19.

Всего в ЮАР выявлено более 1,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 43,1 тысячи пациентов, почти 1,3 миллиона заболевших выздоровели.

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