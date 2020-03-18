В ЮАР выросло число случаев заражения коронавирусом

Случаев заражения коронавирусом в ЮАР увеличилось на 23, общее число зараженных составляет 85 человек. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе.

"Следует отметить, что зафиксировано восемь случаев местной передачи (вируса)", - заявил министр.

По данным минздрава, коронавирус, в частности, был найден у двухлетнего ребенка в Западно-Капской провинции, который не выезжал за рубеж.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

В мире заражены уже более 173 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7 тысяч скончались.