В ЮАР в рудниках бастуют более 2 тыс. шахтеров

Более 2 тыс. шахтеров второй день остаются под землей на платиновом руднике на севере ЮАР в районе города Рюстенбург, проводя забастовку.

Более 2 тыс. шахтеров второй день остаются под землей на платиновом руднике на севере ЮАР в районе города Рюстенбург, проводя забастовку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило руководство компании Impala Platinum Holdings Limited (Implats), которая владеет рудником.

"Шахтеры в двух забоях отказались подняться наверх, - говорится в сообщении компании для прессы. - Общая численность рабочих, находящихся под землей, - 2 205. Акция является незаконной, так как не были выполнены условия, необходимые для объявления забастовки".

В настоящее время на шахте остановлены все работы. Персонал, не участвующий в забастовке, эвакуирован. Администрация шахты заявила, что пока не получила требования забастовщиков.