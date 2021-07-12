В ЮАР в ходе беспорядков убили шесть человек

По меньшей мере шесть человек были убиты в ходе начавшихся в ЮАР 9 июля беспорядков в знак протеста против тюремного заключения бывшего президента страны Джейкоба Зумы

По меньшей мере шесть человек были убиты в ходе начавшихся в ЮАР 9 июля беспорядков в знак протеста против тюремного заключения бывшего президента страны Джейкоба Зумы. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил местный телеканал ENCA со ссылкой на полицию.

С минувшей пятницы сторонники заключенного 8 июля в тюрьму бывшего главы государства начали перекрывать в провинции Квазулу-Наталь основные дороги. Они объявили о начале кампании "Свободу Зуме", чтобы добиться его скорейшего освобождения, и призвали население провинции присоединяться к их акциям протеста. Демонстрации повсеместно перерастают в беспорядки. Толпы молодых людей жгут на дорогах машины, преимущественно грузовики, грабят магазины, совершают акты вандализма.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса выступил 11 июля по национальному телевидению с обращением по поводу третьей волны коронавируса. Одновременно глава государства высказался по поводу беспорядков, которые в последние дни сопровождали акции протеста против тюремного заключения Джейкоба Зумы. Власти не потерпят насилия, подчеркнул он. Все участники беспорядков будут найдены, арестованы и предстанут перед судом, обещал Рамапоса.