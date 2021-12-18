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В ЮАР в двух ДТП погибли 22 человека

В ЮАР в двух ДТП погибли 22 человека По меньшей мере 22 человека погибли в субботу в ЮАР в двух автомобильных авариях.
Другие страны
18 декабря 2021 г. 15:00
В ЮАР в двух ДТП погибли 22 человека

По меньшей мере 22 человека погибли в субботу в ЮАР в двух автомобильных авариях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная радиостанция SABC.

По ее словам, при лобовом столкновении двух маршрутных такси погибли 13 человек, четверо получили травмы. Авария произошла в центральной части страны вблизи города Рейц в провинции Фри-Стейт.

Еще одно ДТП произошло на востоке страны в провинции Мпумаланга. "Погибли девять человек и 18 получили травмы, когда водитель потерял управление легким грузовиком и машина перевернулась", - заявил представитель местной службы дорожной безопасности Моэти. По его словам,О грузовик перевозил людей в открытом кузове.

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