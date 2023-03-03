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В ЮАР в аварии с участием двух школьных автобусов погибли 15 человек

В ЮАР в аварии с участием двух школьных автобусов погибли 15 человек По меньшей мере 15 человек, в том числе школьники, погибли в пятницу на севере ЮАР при столкновении грузовика с двумя школьными автобусами.
Другие страны
3 марта 2023 г. 13:46
В ЮАР в аварии с участием двух школьных автобусов погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек, в том числе школьники, погибли в пятницу на севере ЮАР при столкновении грузовика с двумя школьными автобусами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная радиостанция SABC со ссылкой на полицию.

Ранее она информировала о 10 погибших.

По сообщениям радиостанции, авария произошла в провинции Лимпопо вблизи города Сехухуне. Секция трассы, где произошло ДТП, перекрыта. На месте работает полиция. По словам ее представителя, внутри деформированных автобусов все еще находятся люди, которые не могут выбраться без внешней помощи. Информация о числе пострадавших школьников и их возраст не разглашаются.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Afrikada 2 məktəb avtobusu qəzaya uğrayıb, 15 nəfər ölüb
Версия на английском языке 15 killed in accident involving two school buses in South Africa

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