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В ЮАР умер заразившийся обезьяньей оспой

В ЮАР умер заразившийся обезьяньей оспой 37-летний мужчина умер в ЮАР от mpox (новое наименование оспы обезьян), он находился в группе из пяти человек, которые были госпитализированы в связи с этим заболеванием.
Другие страны
12 июня 2024 г. 17:30
В ЮАР умер заразившийся обезьяньей оспой

37-летний мужчина умер в ЮАР от mpox (новое наименование оспы обезьян), он находился в группе из пяти человек, которые были госпитализированы в связи с этим заболеванием.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Южно-Африканской Республики Джо Паахла.

"В одной из больниц столичной провинции Гаутенг умер пациент, у которого в минувшем месяце был выявлен возбудитель mpox. Во всех случаях пациентами являются мужчины в возрасте от 30 до 39 лет без истории поездок в страны, где в настоящее время наблюдается вспышка mpox, что позволяет предположить наличие локальной передачи этого инфекционного заболевания в ЮАР", - отметил он.

В Африке вспышка mpox сейчас зафиксирована в Демократической Республике Конго (ДРК).

Паахла сказал, что его министерство в экстренном порядке закупает вакцину от оспы Imvanex, которая подтвердила свою эффективность и против mpox. Несколько партий вакцины, по словам министра, поступят в ЮАР в качестве пожертвований от некоторых международных организаций, включая глобальный альянс по вакцинам и иммунизации Gavi.

Mpox - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с тропическими лесами. Коэффициент летальности при вспышках mpox составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. От mpox нет специальной вакцины, однако вакцинация против натуральной оспы обеспечивает защиту от этого заболевания на уровне 85%.

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