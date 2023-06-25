В ЮАР столкнулись пикап и маршрутка: шесть погибших, семь раненых

В Южно-Африканской Республике пикап врезался в маршрутку, шесть человек погибли, еще семеро получили ранения.

В Южно-Африканской Республике пикап врезался в маршрутку, шесть человек погибли, еще семеро получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на Xinhua, сообщается, что пикап с пятью пассажирами врезался в заднюю часть маршрутки, после чего первое авто перевернулось.

"Пять человек, находившихся в задней части пикапа, погибли на месте. Кроме того, погиб пассажир маршрутки", - сообщил официальный представитель департамента транспорта Восточной Капской провинции Унати Бинкосе.

Кроме этого, еще семь человек, в том числе и водитель пикапа, получили ранения - они были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Водитель маршрутного такси остался невредимым.