​В результате столкновения поездов в ЮАР есть погибшие и раненые

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В результате столкновения двух пригородных поездов в южноафриканском городе Йоханнесбурге 240 человек получили ранения.

Как отмечает Report со ссылкой на агентство Anadolu, инцидент произошел в утреннее время в час пик рейсов поездов, когда один состав еще стоял на станции Денвер недалеко от Йоханнесбурга, а прибывающий из Претории поезд врезался ему в хвостовой вагон.

Скончался сотрудник охраны, 240 человек получили травмы. Раненые госпитализированы.