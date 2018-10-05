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    В ЮАР столкнулись два поезда, пострадали 320 человек

    32 пассажира получили серьезные травмы
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    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Не менее 320 пассажиров пострадали в результате столкновения двух поездов в ЮАР, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Инцидент произошел ночью к востоку от города Йоханнесбург. Следовавший в Преторию поезд врезался в другой состав, стоявший на станции города Кемптон-Парк.

    По словам представителя железнодорожной компании, 32 пассажира получили серьезные травмы, но их жизням ничто не угрожает.

    Управление безопасности на железных дорогах (RSR) проведет расследование обстоятельств случившегося.

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