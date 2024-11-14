В ЮАР с отравлением госпитализировали 50 учеников начальной школы

В провинции Лимпопо на севере ЮАР 50 учеников начальной школы были экстренно госпитализированы с подозрением на пищевое отравление.

В провинции Лимпопо на севере ЮАР 50 учеников начальной школы были экстренно госпитализированы с подозрением на пищевое отравление.

Как передает Report , об этом в эфире радиостанции SABC сообщил представитель департамента здравоохранения провинции Нил Шиквамбана.

"Первоначально в больницу были доставлены 39 учащихся школы города Гияни, спустя некоторое время экстренная медицинская помощь потребовалась еще 11 школьникам, - заявил он. - Все они почувствовали боли в желудке после того, как съели в школьной столовой кашу, предоставляемую в рамках национальной программы школьного питания". Сотрудники санитарной службы Лимпопо взяли образцы пищи для анализа.

Первый случай массового отравления школьников, который приобрел общенациональную известность, произошел в столичной провинции Гаутенг в начале октября, когда на западе Йоханнесбурга в результате пищевого отравления умерли шесть учеников в возрасте 7-9 лет. Они употребили пищу, приобретенную в магазине, не имевшем лицензии на торговлю. С тех пор в больницы в различных частях ЮАР были доставлены несколько сот школьников с подозрением на отравление. Есть летальные случаи. Так, в Гаутенге от отравления умерли в последнее время 23 ребенка, а общее число госпитализированных детей в возрасте 6-10 лет с диагнозом отравление достигает в провинции 441.

Согласно предварительным данным, причиной отравления в основном являются органофосфаты, широко применяемые в сельском хозяйстве, а также для борьбы с насекомыми. Попадая в больших количествах в организм человека, они вызывают нарушения в работе нервной системы и остановку дыхания.