В ЮАР с начала массовых отравлений умерли 23 ребенка

Ребенок в возрасте пяти лет умер в ЮАР после того, как съел продукты, купленные в местном магазине, торгующем без соответствующей лицензии.

Ребенок в возрасте пяти лет умер в ЮАР после того, как съел продукты, купленные в местном магазине, торгующем без соответствующей лицензии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель полиции столичной провинции Гаутенг Димакатсо Невхухулви.

"Мальчика доставили в больницу одного из пригородов Йоханнесбурга после того, как он себя почувствовал плохо, - сказал Невхухулви в эфире радиостанции EWN. - Спустя несколько часов он умер". Представитель полиции добавил, что точные причины отравления будут установлены только после вскрытия.

Первый случай массового отравления школьников, который приобрел общенациональную известность, произошел в ЮАР в начале октября, когда на западе Йоханнесбурга в результате пищевого отравления умерли шесть учеников в возрасте 7-9-ти лет. Сейчас общее число умерших от отравления детей достигло 23 человек. Число отравлений приближается к 900 человек.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса выступил на минувшей неделе с обращением к нации в связи с участившимися случаями пищевых отравлений и вызванных ими смертей, в первую очередь среди детей и школьников. Он сообщил, что власти не обнаружили свидетельств того, что в стране ведется целенаправленная кампания по отравлению детей. Глава государства распорядился провести проверку всех магазинов. Эти магазины расположены в беднейших городских кварталах и продают все по сниженным ценам.