В ЮАР родителей будут сажать в тюрьму, если их дети прогуливают школу

Парламент ЮАР принял закон об образовании, который вводит тюремное заключение для родителей, если их дети не ходят в школу.

Парламент ЮАР принял закон об образовании, который вводит тюремное заключение для родителей, если их дети не ходят в школу.

Как передает Report со ссылкой на местную медиагруппу SABC, согласно новой законодательной норме о базовом образовании, родителям грозит до 12 месяцев тюрьмы, если их дети прогуливают занятия. Аналогичное наказание введено и для тех родителей, которые не записали ребенка в школу по достижении им школьного возраста.

Новый закон также полностью запрещает телесные наказания в школе. Отмена телесных наказаний была проведена в школах ЮАР в 1997 году, однако во многих учебных заведениях учителя до сих пор прибегают к ним, отмечает SABC.

В ходе голосования парламентарии подчеркивали, что закон призван сделать систему школьного образования более эффективной. По последним исследованиями, к 10 годам 8 южноафриканских школьников из 10 читают с большим трудом.