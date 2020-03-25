В ЮАР резко возросло число зараженных коронавирусом

Министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе заявил, что число заразившихся коронавирусной инфекцией в стране составляет 709 человек, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Предыдущая цифра по COVID-19 в ЮАР - 554 человека по состоянию на 24 марта.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее объявил о введении 21-дневного карантина на территории всей страны. Запрет не будет распространяться на медицинских работников, сотрудников служб экстренной помощи и служб безопасности, а также тех, кто занимается производством, распределением и поставкой продуктов питания и предметов первой необходимости.