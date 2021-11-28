В ЮАР рассказали о новых случаях заражения омикрон-штаммом

В Южно-Африканской Республике пока обнаружено менее сотни случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".

В Южно-Африканской Республике пока обнаружено менее сотни случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости начальник оперативного отдела министерства здравоохранения Западно-Капской провинции страны Саадик Карием.

"На данный момент мы обнаружили менее сотни случаев этого штамма под названием "омикрон", все в образцах из провинции Гаутенг. Пока мы говорим, секвенируется еще много образцов пациентов. Это значит, что мы, вероятно, узнаем о большем числе случаев ранее в ноябре и, возможно, также в других районах, и мы сможем наблюдать, как далеко "омикрон" распространяется во времени и пространстве", - отметил Карием.

Руководитель отдела медицинской вирусологии в Стелленбосском университете ЮАР, профессор Вольфганг Прайзер, в свою очередь, заявил РИА Новости, что симптомы у нового штамма такие же, как и у других штаммов, однако многие вопросы, связанные с "омикрон", все еще изучаются.