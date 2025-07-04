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В ЮАР произошел взрыв в поселке Слово Парк

В ЮАР произошел взрыв в поселке Слово Парк Мощный взрыв прозвучал в незаконном поселении Слово Парк вблизи южноафриканского Йоханнесбурга, который вызвал пожар.
Другие страны
4 июля 2025 г. 22:20
В ЮАР произошел взрыв в поселке Слово Парк

Мощный взрыв прозвучал в незаконном поселении Слово Парк вблизи южноафриканского Йоханнесбурга, который вызвал пожар.

Как передает Report, об этом сообщила местная радиостанция EWN.

Причиной случившегося стала взрывчатка, которая хранились в одном из домов людьми, занимающимся незаконной добычей минералов, отмечает она. Пострадали по меньшей мере три человека, разрушены дома более 100 семей. На месте взрыва работает полиция.

Незаконные поселения, которые в ЮАР называют тауншипами, возводятся в основном нелегальными мигрантами из других стран Африки. Согласно подсчетам экспертов ООН, на текущий день в ЮАР находятся около 3 млн нелегальных мигрантов. Многие из них занимаются незаконной добычей в заброшенных шахтах сырья, в первую очередь золота и платины. В стране насчитывается более 3 тыс. шахт, которые выведены из производства или оставлены своими владельцами.

В ряде районов страны между местными жителями и нелегальными шахтерами, которых здесь называют зама-зама, часто возникают стычки. Четыре года назад в прилегающем к Йоханнесбургу городе Соуэто было создано движение "Операция Дудула" (дудула на языке коса означает - выгнать). Его участники требуют высылки мигрантов, проводят шумные акции протеста, утверждая, что иностранцы отбирают рабочие места у коренных жителей ЮАР и незаконно пользуются социальными программами.

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