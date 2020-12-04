В ЮАР произошел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

Информации о пострадавших пока нет

Мощный взрыв прогремел cегодня на нефтеперерабатывающем заводе на юго-востоке Южно-Африканской Республики в районе города Дурбан. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная новостная служба News24.

"Произошел взрыв на заводе нефтяной компании Engen, бригады экстренной помощи направляются на место инцидента", - сообщил представитель спасательной службы провинции Квазулу-Наталь Роберт Маккензи. По его словам, пока еще не ясно, есть ли пострадавшие и каков материальный ущерб.

Южноафриканская Engen является одной из ведущих компаний Африки по переработке сырой нефти. Она работает на рыках 30 стран континента. Принадлежащий ей завод в Дурбане - один из самых крупных в ЮАР.