В ЮАР продлили на месяц режим национального бедствия из-за COVID-19

Власти Южно-Африканской Республики объявили в пятницу о продлении до 15 февраля режима национального бедствия в связи с пандемией коронавируса.

Власти Южно-Африканской Республики объявили в пятницу о продлении до 15 февраля режима национального бедствия в связи с пандемией коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распоряжении министра кооперативного управления и по делам традиций ЮАР Нкосазаны Дламини-Зумы, размещенном на официальном сайте правительства страны.

По последним данным министерства, в стране за сутки отмечено 5 920 новых случаев заражения COVID-19, общее число инфицированных со времени начала пандемии составило 3 546 808. Скончавшихся стало больше на 159, общее их число составляет 92 989, при этом 106 883 пациента остаются в больницах. Таким образом, число вновь заболевших по сравнению с концом прошлого года уменьшилось примерно втрое, а умерших - выросло в пять раз.