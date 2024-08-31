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В ЮАР призвали банк БРИКС расширить использование национальных валют

В ЮАР призвали банк БРИКС расширить использование национальных валют В центре внимания БРИКС сейчас находится задача увеличения использования национальных валют в финансовых операциях.
Другие страны
31 августа 2024 г. 14:46
В ЮАР призвали банк БРИКС расширить использование национальных валют

В центре внимания БРИКС сейчас находится задача увеличения использования национальных валют в финансовых операциях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель проходящей в Кейптауне сессии Совета управляющих Нового банка развития (НБР), министр финансов ЮАР Инок Годонгвана.

"Лидеры стран БРИКС поручили по итогам саммита в Йоханнесбурге в 2023 году расширить использование национальных валют стран БРИКС в финансовых операциях. И это решение реализуется. НБР является уникальным банком в мировой системе финансовых институтов развития, так как он выдает свои кредиты в местных валютах", - сказал он.

Годонгвана отметил, что в повестке дня БРИКС также стоит вопрос создания многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы стран БРИКС и их партнеров.

"Расчетная система обсуждается. Это вопрос сложный и нет точной даты, когда она появится. Но работа ведется", - подчеркнул он.

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