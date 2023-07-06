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В ЮАР при утечки газа погибли по меньшей мере 24 человека

В ЮАР при утечки газа погибли по меньшей мере 24 человека По меньшей мере 24 человека погибли на севере ЮАР в ночь на четверг в результате утечки газа.
Другие страны
6 июля 2023 г. 02:35
В ЮАР при утечки газа погибли по меньшей мере 24 человека

По меньшей мере 24 человека погибли на севере ЮАР в ночь на четверг в результате утечки газа.

Как передает Report со ссылкой на местную радиостанцию SABC, об этом сообщил официальный представитель службы по чрезвычайным ситуациям столичной провинции Гаутенг Уильям Нтлади.

"На территории незаконного поселения вблизи города Боксбург произошла утечка газа, содержавшего азот, - приводит его слова радиостанция. - Погибли все, кто находился вблизи баллона, из которого поступал газ. Баллон находился во дворе одного из домов".

Нтлади отметил, что предварительное расследование показало, что азот использовался для незаконной добычи полезных ископаемых.

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