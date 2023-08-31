Число жертв пожара в ЮАР возросло до 56

Число жертв пожара в пятиэтажном доме в Йоханнесбурге возросло до 56, еще 43 получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщил представитель Службы по чрезвычайным ситуациям Роберт Мулаудзи.
По словам представителя ведомства, пожар произошел в "неформальном поселении", в котором проживали бездомные. Это затрудняет поисковую операцию. По данным очевидцев, в здании могли проживать около 200 человек.
В сгоревшем здании могут находиться еще люди, отметил Р. Мулаудзи.
Среди погибших есть как минимум один ребенок.
По меньшей мере 20 человек погибли, еще 43 пострадали в результате пожара в многоэтажном здании города Йоханнесбург в Южно-Африканской Республике, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Здание загорелось этой ночью. На месте работают пожарные.
Причина возгорания не установлена.