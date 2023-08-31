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Число жертв пожара в ЮАР возросло до 56

Число жертв пожара в ЮАР возросло до 56 По меньшей мере 20 человек погибли, еще 43 пострадали в результате пожара в многоэтажном здании города Йоханнесбург в Южно-Африканской Республике, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
31 августа 2023 г. 10:33
Число жертв пожара в ЮАР возросло до 56

Число жертв пожара в пятиэтажном доме в Йоханнесбурге возросло до 56, еще 43 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщил представитель Службы по чрезвычайным ситуациям Роберт Мулаудзи.

По словам представителя ведомства, пожар произошел в "неформальном поселении", в котором проживали бездомные. Это затрудняет поисковую операцию. По данным очевидцев, в здании могли проживать около 200 человек.

В сгоревшем здании могут находиться еще люди, отметил Р. Мулаудзи.

Среди погибших есть как минимум один ребенок.

09:14

По меньшей мере 20 человек погибли, еще 43 пострадали в результате пожара в многоэтажном здании города Йоханнесбург в Южно-Африканской Республике, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Здание загорелось этой ночью. На месте работают пожарные.

Причина возгорания не установлена.

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Версия на английском языке South African high-rise building fire kills at least 20 people

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