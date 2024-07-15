В ЮАР при лесных пожарах погибли 14 человек

За последние семь дней в южноафриканской провинции Квазулу-Наталь из-за многочисленных лесных пожаров погибли по меньшей мере 14 человек.

За последние семь дней в южноафриканской провинции Квазулу-Наталь из-за многочисленных лесных пожаров погибли по меньшей мере 14 человек.

Как передает Report, об этом сообщило региональное правительство ЮАР.

"Среди погибших - шесть пожарных. Еще один спасатель находится в больнице в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

В последние дни пожары возникают в различных частях Квазулу-Наталь, где стоит исключительно сухая погода. Власти допускают, что часть пожаров стала следствием поджогов.