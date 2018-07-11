В ЮАР при крушении самолета погиб человек - ВИДЕО

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Как минимум один человек погиб при крушении самолета в окрестностях южноафриканской столицы Претории.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает RT.

Как сообщили представители властей Претории, двухмоторный самолет Convair 340 врезался в здание небольшого предприятия рядом со столичным аэропортом Уондербум. При крушении фюзеляж самолета разломился надвое. Среди раненых — двое пострадавших на земле. Всего на борту самолета находилось около 20 человек, в том числе пилот и бортмеханик.

Самолет, построенный в 1954 году в США, предназначался для авиапарка аттракционов "Авиадром" рядом с Амстердамом, отмечает агентство. Ожидалось, что он прибудет в Нидерланды 23 июля. Портал News24 сообщает, что во вторник самолет выполнял чартерный международный рейс.