​В ЮАР при аварии погибли 11 членов конгресса, еще 59 получили ранения

Баку. 17 Апреля. REPORT.AZ/ В результате аварии в ЮАР погибли 11 членов правящего Африканского национального конгресса (АНК), еще 59 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на BusinessDay, авария произошла во время возвращения в Йоханнесбург с предвыборных мероприятий в Порт Элизабет.

Причины ДТП пока неизвестны. Автобус с политиками внезапно съехал с дороги и перевернулся.

По данным службы скорой помощи, 21 пострадавший находится в критическом состоянии.