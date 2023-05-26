В ЮАР предъявили первое обвинение по делу Кайишемы в связи с геноцидом в Руанде

Обвиняемый в участии в геноциде в Руанде народа тутси бывший полицейский Фульгенс Кайишема, находившийся в бегах более 20 лет, предстал в пятницу перед судом южноафриканского города Кейптаун, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Обвиняемый в участии в геноциде в Руанде народа тутси бывший полицейский Фульгенс Кайишема, находившийся в бегах более 20 лет, предстал в пятницу перед судом южноафриканского города Кейптаун, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Кайишеме было предъявлено обвинение по пяти пунктам, включая участие в геноциде, заговор с целью совершения геноцида, преступления против человечности, мошенничество и обман во время получения права на убежище в ЮАР. Суд не требовал от задержанного признать свою вину, но постановил оставить его в заключении до 2 июня, когда состоятся новые слушания.

Полиция ЮАР задержала бывшего полицейского 62-летнего Фульгенса Кайишему 24 мая на западе страны, где он проживал под вымышленным именем. Арест совершен на основании ордера Международной организации уголовной полиции (Интерпол), выданного по требованию Международного уголовного трибунала по Руанде, обвинившего Кайишему в причастности к гибели в апреле 1994 года 2 тыс. тутси в церкви муниципалитета Кивуму на западе Руанды. Именно он дал приказ об уничтожении собравшихся в храме людей, включая женщин и детей. В результате в Кивуму не осталось ни одного члена общины тутси. Официальное обвинение против Кайишемы было выдвинуто Международным трибуналом по Руанде в 2001 году.

Экс-полицейский бежал из Руанды и скрывался в различных странах Африки. США назначили за его поимку награду в 5 млн долларов. Кайишема в последние годы оставался одним из четырех обвиняемых Международным уголовным трибуналом, которые находились в бегах.