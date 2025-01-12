В ЮАР пожар на нефтеперерабатывающем заводе грозит нехваткой топлива для самолетов

Угроза нехватки топлива для самолетов возникла в расположенном под Йоханнесбургом крупнейшем в ЮАР международном аэропорту имени О. Р. Тамбо из-за произошедшего 4 января пожара на нефтеперерабатывающем заводе Natref.

Угроза нехватки топлива для самолетов возникла в расположенном под Йоханнесбургом крупнейшем в ЮАР международном аэропорту имени О. Р. Тамбо из-за произошедшего 4 января пожара на нефтеперерабатывающем заводе Natref.

Как передает Report , об этом сообщил местный новостной портал News 24 .

"Необходимо в экстренном порядке принять меры, чтобы не допустить ожидаемой нехватки топлива для самолетов в аэропорту Йоханнесбурга в период с 20 по 27 января, - говорится в заявлении государственного оператора аэропортов ЮАР - "Компании аэропортов ЮАР" (ACSA). - Пострадавший завод не сможет заработать ранее 20 января". ACSA сообщила, что в ЮАР есть сейчас достаточно топлива для того, чтобы обеспечить штатную работу гражданской авиации до 20 января. Однако после этой даты можно ожидать перебоев в поставках топлива в аэропорты страны и в первую очередь в расположенный под Йоханнесбургом.

Международный аэропорт Йоханнесбурга является крупнейшим в Африке по объему перевозок. В минувшем году им воспользовались 21,6 млн пассажиров. Он обслуживает полеты по 93 маршрутам.