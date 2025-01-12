О нас

В ЮАР пожар на нефтеперерабатывающем заводе грозит нехваткой топлива для самолетов

В ЮАР пожар на нефтеперерабатывающем заводе грозит нехваткой топлива для самолетов Угроза нехватки топлива для самолетов возникла в расположенном под Йоханнесбургом крупнейшем в ЮАР международном аэропорту имени О. Р. Тамбо из-за произошедшего 4 января пожара на нефтеперерабатывающем заводе Natref.
Другие страны
12 января 2025 г. 20:58
В ЮАР пожар на нефтеперерабатывающем заводе грозит нехваткой топлива для самолетов

Угроза нехватки топлива для самолетов возникла в расположенном под Йоханнесбургом крупнейшем в ЮАР международном аэропорту имени О. Р. Тамбо из-за произошедшего 4 января пожара на нефтеперерабатывающем заводе Natref.

Как передает Report, об этом сообщил местный новостной портал News 24.

"Необходимо в экстренном порядке принять меры, чтобы не допустить ожидаемой нехватки топлива для самолетов в аэропорту Йоханнесбурга в период с 20 по 27 января, - говорится в заявлении государственного оператора аэропортов ЮАР - "Компании аэропортов ЮАР" (ACSA). - Пострадавший завод не сможет заработать ранее 20 января". ACSA сообщила, что в ЮАР есть сейчас достаточно топлива для того, чтобы обеспечить штатную работу гражданской авиации до 20 января. Однако после этой даты можно ожидать перебоев в поставках топлива в аэропорты страны и в первую очередь в расположенный под Йоханнесбургом.

Международный аэропорт Йоханнесбурга является крупнейшим в Африке по объему перевозок. В минувшем году им воспользовались 21,6 млн пассажиров. Он обслуживает полеты по 93 маршрутам.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке CAR-ın neft emalı zavodunda yanğın təyyarələr üçün yanacaq çatışmazlığı təhlükəsi yaradıb

Самое важное

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
9 января 2025 г. 18:07
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 января 2025 г. 20:53
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
8 января 2025 г. 08:41
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
8 января 2025 г. 08:02
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
8 января 2025 г. 07:51
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
8 января 2025 г. 07:41
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
7 января 2025 г. 23:51
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
7 января 2025 г. 23:51
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
7 января 2025 г. 23:47
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
7 января 2025 г. 23:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi