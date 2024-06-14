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В ЮАР открылось заседание парламента по выборам президента

В ЮАР открылось заседание парламента по выборам президента Первое заседание нового состава нижней палаты парламента ЮАР - Национальной ассамблеи - открылось в Международном конференц-центре Кейптауна. По его итогам будут избраны очередной президент Южно-Африканской Республики, а также спикер парламента и его заме
Другие страны
14 июня 2024 г. 13:24
В ЮАР открылось заседание парламента по выборам президента

Первое заседание нового состава нижней палаты парламента ЮАР - Национальной ассамблеи - открылось в Международном конференц-центре Кейптауна. По его итогам будут избраны очередной президент Южно-Африканской Республики, а также спикер парламента и его заместитель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает государственная медиагруппа SABC.

По информации медиагруппы, которая ведет трансляцию заседания, нет практически никаких сомнений в том, что действующий президент и лидер партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) Сирил Рамапоса будет переизбран на пост главы государства на предстоящие пять лет.

Заседание, рассчитанное на два дня, проходит под председательством главного судьи ЮАР Раймонда Зондо. В его ходе новоизбранные депутаты примут присягу, выберут спикера и его заместителя, а во второй половине дня приступят к избранию президента страны. Национальная ассамблея насчитывает 400 депутатов, однако руководимая бывшим президентом ЮАР Джейкобом Зумой партия Умконто ве сизве" (МК) бойкотирует заседание, требуя проведения новых всеобщих выборов.

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