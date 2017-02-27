В ЮАР около ста человек устроили погромы в магазинах иммигрантов

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Около 100 человек устроили погромы в магазинах южноафриканского города Йоханнесбурга, предположительно, принадлежащих иммигрантам.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию.

Как сообщил агентству очевидец, в ночь на понедельник злоумышленники разбили в нескольких магазинах стекла и выбили двери. Количество повреждённых торговых точек не уточняется.

"Мы находились внутри до тех пор, пока не приехали полицейские", — сказал сомалиец Абдул Ибрагим, владелец одного из магазинов. "Никто не сказал нам, что им нужно", — добавил он.

В связи с инцидентами полиция задержала одного человека.