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    В ЮАР около ста человек устроили погромы в магазинах иммигрантов

    Злоумышленники разбили в нескольких магазинах стекла и выбили двери

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Около 100 человек устроили погромы в магазинах южноафриканского города Йоханнесбурга, предположительно, принадлежащих иммигрантам.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию.

    Как сообщил агентству очевидец, в ночь на понедельник злоумышленники разбили в нескольких магазинах стекла и выбили двери. Количество повреждённых торговых точек не уточняется.

    "Мы находились внутри до тех пор, пока не приехали полицейские", — сказал сомалиец Абдул Ибрагим, владелец одного из магазинов. "Никто не сказал нам, что им нужно", — добавил он.

    В связи с инцидентами полиция задержала одного человека.

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