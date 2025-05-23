В ЮАР около 300 человек оказались заблокированы под землей на золотом руднике

В ЮАР, недалеко от города Йоханнесбург 289 человек застряли, оказавшись в ловушке в шахтах на золотых рудниках.

На золотом руднике Клуф недалеко от Йоханнесбурга (ЮАР) 289 шахтеров оказались заблокированы под землей.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, инцидент произошел на участке "Клуф 7", принадлежащем южноафриканской горнодобывающей компании Sibanye-Stillwater.

"Мы можем подтвердить, что на участке “Клуф 7” произошел инцидент. Сейчас мы проводим необходимые процедуры безопасности и осмотр шахты, после чего начнем поднимать сотрудников на поверхность", - сообщил представитель компании.

По его словам, жизни рабочих ничего не угрожает. Все они находятся в безопасности и под контролем, компания обеспечивает их всем необходимым, включая продовольствие.

"Мы ожидаем, что ситуация разрешится примерно к полудню сегодня", - добавил он.