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В ЮАР образовались толпы в центрах вакцинации от COVID-19

В ЮАР образовались толпы в центрах вакцинации от COVID-19 Существенный рост числа желающих сделать прививку от коронавируса произошел сегодня в ЮАР, когда толпы устремились в центры вакцинации, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
29 ноября 2021 г. 18:03
В ЮАР образовались толпы в центрах вакцинации от COVID-19

Существенный рост числа желающих сделать прививку от коронавируса произошел сегодня в ЮАР, когда толпы устремились в центры вакцинации, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что на прошлой неделе в подобных центрах в Претории почти не было желающих вакцинироваться, однако с сегодняшнего дня очереди стали расти.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса выступил 28 ноября с обращением к нации, в котором заявил, что никаких новых ограничительных карантинных мер в связи с распространением на юге Африки омикрон-штамма правительство вводить не будет.

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