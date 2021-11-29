В ЮАР образовались толпы в центрах вакцинации от COVID-19

Существенный рост числа желающих сделать прививку от коронавируса произошел сегодня в ЮАР, когда толпы устремились в центры вакцинации, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Существенный рост числа желающих сделать прививку от коронавируса произошел сегодня в ЮАР, когда толпы устремились в центры вакцинации, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что на прошлой неделе в подобных центрах в Претории почти не было желающих вакцинироваться, однако с сегодняшнего дня очереди стали расти.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса выступил 28 ноября с обращением к нации, в котором заявил, что никаких новых ограничительных карантинных мер в связи с распространением на юге Африки омикрон-штамма правительство вводить не будет.