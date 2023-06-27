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В ЮАР обнаружены две вспышки высокопатогенного птичьего гриппа

В ЮАР обнаружены две вспышки высокопатогенного птичьего гриппа Две вспышки высокопатогенного птичьего гриппа обнаружены на востоке ЮАР.
Другие страны
27 июня 2023 г. 10:40
В ЮАР обнаружены две вспышки высокопатогенного птичьего гриппа

Две вспышки высокопатогенного птичьего гриппа обнаружены на востоке ЮАР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал Citizen Digital со ссылкой на Всемирную организацию по охране здоровья животных.

Как отмечается, 9,5 тыс. домашних птиц погибли от нового штамма H7 в провинции Мпумаланга. Предыдущий штамм H5N1 стал виной гибели сотен миллионов птиц по всему миру в 2021 году. Помимо ЮАР вспышки высокопатогенного гриппа птиц тогда были зарегистрированы во Вьетнаме, Швеции и Франции.

Вирус поражает домашних кур, уток и гусей, но вспышки птичьего гриппа фиксируются также в дикой природе.

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