В ЮАР назвали неудачным разработанный в США законопроект об отношениях двух стран

Правительство ЮАР считает неудачным внесенный в Конгресс США законопроект, который содержит критику Южно-Африканской Республики за ее внешнеполитическую деятельность и требования пересмотреть двусторонние отношения.

Правительство ЮАР считает неудачным внесенный в Конгресс США законопроект, который содержит критику Южно-Африканской Республики за ее внешнеполитическую деятельность и требования пересмотреть двусторонние отношения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

"Если этот законопроект будет принят, это обернется большой неудачей для отношений ЮАР и США, - подчеркнул он в интервью агентству Bloomberg. - Многие вопросы, поднятые членами Конгресса, - это проблемы, которые либо рассматривались в рамках наших собственных судебных процессов, либо были разъяснены в ходе публичного общения".

6 февраля в Палату представителей был внесен двухпартийный законопроект, критикующий некоторые предпринятые ЮАР внешнеполитические действия, включая иск в Международный суд ООН, где Израиль обвиняется в геноциде при ведении боевых действий в секторе Газа. Bloomberg отмечает, что предложенный законопроект усиливает прошлогоднюю критику со стороны американских законодателей по поводу отказа ЮАР поддержать позицию Запада в конфликте на Украине и ее углубляющееся сотрудничество в рамках БРИКС.

"После решения Международного суда ООН по нашему иску аргумент о том, что он был неправомерным или политически мотивированным, полностью дезавуирован", - заявил Магвенья.

В декабре 2023 года ЮАР подала иск против Израиля в Международный суд ООН в Гааге, обвинив его в геноциде в секторе Газа. 26 января суд в рамках предупредительных мер постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе и отчитаться о них в течение месяца.