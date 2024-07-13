В ЮАР намерены развивать атомную энергетику

Южно-Африканская Республика будет развивать свою атомную энергетику для того, чтобы решить проблему нехватки в стране электроэнергии.

Южно-Африканская Республика будет развивать свою атомную энергетику для того, чтобы решить проблему нехватки в стране электроэнергии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр электроэнергетики и энергии ЮАР Кгосиентшо Рамокгопа перед началом заседания кабинета министров для выработки основ политики правительства национального единства.

"Правительство ЮАР примет программу закупок в области атомной энергетики для того, чтобы справиться с энергетическим кризисом. Мы говорим о мощностях по выработке 2,5 тыс. МВт. Речь сейчас идет о масштабах и темпах, которые мы можем себе позволить", - сказал он.

Ранее Рамокгопа заявил, что согласование бюджета по строительству в ЮАР новой атомной электростанции находится в завершающей стадии, и решение может быть принято уже в августе 2024 года.

В начале десятилетия правительство ЮАР приняло план строительства новых АЭС. В стране продолжает работать АЭС "Коберг", срок эксплуатации которой завершается в 2025 году, однако правительство считает, что АЭС сможет проработать до 2045 года при проведении необходимой модернизации.

В последние годы ЮАР сталкивается с существенной нехваткой электроэнергии, что приводит к длительным веерным отключениям электричества по всей стране.