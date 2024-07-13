О нас

В ЮАР намерены развивать атомную энергетику

В ЮАР намерены развивать атомную энергетику Южно-Африканская Республика будет развивать свою атомную энергетику для того, чтобы решить проблему нехватки в стране электроэнергии.
Другие страны
13 июля 2024 г. 20:45
В ЮАР намерены развивать атомную энергетику

Южно-Африканская Республика будет развивать свою атомную энергетику для того, чтобы решить проблему нехватки в стране электроэнергии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр электроэнергетики и энергии ЮАР Кгосиентшо Рамокгопа перед началом заседания кабинета министров для выработки основ политики правительства национального единства.

"Правительство ЮАР примет программу закупок в области атомной энергетики для того, чтобы справиться с энергетическим кризисом. Мы говорим о мощностях по выработке 2,5 тыс. МВт. Речь сейчас идет о масштабах и темпах, которые мы можем себе позволить", - сказал он.

Ранее Рамокгопа заявил, что согласование бюджета по строительству в ЮАР новой атомной электростанции находится в завершающей стадии, и решение может быть принято уже в августе 2024 года.

В начале десятилетия правительство ЮАР приняло план строительства новых АЭС. В стране продолжает работать АЭС "Коберг", срок эксплуатации которой завершается в 2025 году, однако правительство считает, что АЭС сможет проработать до 2045 года при проведении необходимой модернизации.

В последние годы ЮАР сталкивается с существенной нехваткой электроэнергии, что приводит к длительным веерным отключениям электричества по всей стране.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОБСЕ
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОБСЕ
13 июля 2024 г. 15:10
Дюжаррик: Надеемся, что мирный процесс между Баку и Ереваном принесет плоды
Дюжаррик: Надеемся, что мирный процесс между Баку и Ереваном принесет плоды
10 июля 2024 г. 21:58
Президент Ильхам Алиев позвонил Масуду Пезешкиану
Президент Ильхам Алиев позвонил Масуду Пезешкиану
9 июля 2024 г. 20:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi