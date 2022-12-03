В ЮАР начался сбор подписей с требованием к президенту Рамапосе не уходить в отставку

Сбор подписей под общенациональной петицией с требованием к президенту Сирилу Рамапосе не уходить в отставку в связи с обвинениями в возможном нарушении им конституции в деле о краже крупной суммы денег с его личной фермы начался в ЮАР.

Сбор подписей под общенациональной петицией с требованием к президенту Сирилу Рамапосе не уходить в отставку в связи с обвинениями в возможном нарушении им конституции в деле о краже крупной суммы денег с его личной фермы начался в ЮАР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу местная радиостанция SABC.

Сразу же после публикации в социальных сетях данного документа он собрал тысячи подписей, отмечает радиостанция. Инициатором петиции стал известный в ЮАР правозащитник Брам Ханеком. По его мнению, которое широко разделяется в стране, ЮАР под руководством Рамапосы имеет много достижений и их количество увеличится в будущем при условии его нахождения на посту главы государства.

Между тем, опубликованный в субботу Фондом социальных исследований опрос общественного мнения показал, что только 35% избирателей из числа сторонников правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) готовы поддержать ее без президента Рамапосы, который является также партийным лидером. Более того, если Рамапоса решил бы создать собственную партию, то до 39% нынешних сторонников АНК последовали бы за ним. При этом 62% опрошенных уверены в том, что Рамапоса сможет преодолеть нынешний кризис и остаться у власти.

Новостной портал News24 передает, что Сирил Рамапоса был готов в четверг уйти с поста главы государства, так как посчитал слишком значительным удар, нанесенный его авторитету выводами учрежденной парламентом независимой комиссии о возможном нарушении им конституции. Ближайшему окружению президента потребовалось немало сил, чтобы отговорить его. Позднее стало известно, что Рамапоса дал указание своим юристам подвергнуть тщательному анализу доклад комиссии с тем, чтобы иметь возможность в судебном порядке опротестовать ряд ее выводов. Это воспринято в стране как показатель готовности Рамапосы бороться за сохранение за собой президентского поста.