В ЮАР начали расследование фейкового видео с призывом армии к мятежу

Вооруженные силы Южно-Африканской республики начали внутреннее расследование фейкового видео, в котором один из высокопоставленных офицеров якобы призывает армию страны к мятежу.
Как передает Report, об этом сообщает сообщает телеканал
Командование предупредило общественность о том, что не следует распространять это видео, поскольку оно является дезинформацией и представляет серьезную угрозу для национальной безопасности.
В заявлении отмечается, что человек на видео не является офицером вооруженных сил. Власти страны ищут первоисточник видео и будут в законном порядке преследовать виновных в его создании и распространении.