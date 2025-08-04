В ЮАР начали расследование фейкового видео с призывом армии к мятежу

Вооруженные силы Южно-Африканской республики начали внутреннее расследование фейкового видео, в котором один из высокопоставленных офицеров якобы призывает армию страны к мятежу.

Вооруженные силы Южно-Африканской республики начали внутреннее расследование фейкового видео, в котором один из высокопоставленных офицеров якобы призывает армию страны к мятежу.

Как передает Report, об этом сообщает сообщает телеканал SABC .

Командование предупредило общественность о том, что не следует распространять это видео, поскольку оно является дезинформацией и представляет серьезную угрозу для национальной безопасности.

В заявлении отмечается, что человек на видео не является офицером вооруженных сил. Власти страны ищут первоисточник видео и будут в законном порядке преследовать виновных в его создании и распространении.