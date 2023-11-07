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В ЮАР на автодороге ограбили министра транспорта

В ЮАР на автодороге ограбили министра транспорта Министр транспорта ЮАР Синдисиве Чикунга и два ее охранника ограблены неизвестными на одной из автомобильных дорог в пригороде Йоханнесбурга.
Другие страны
7 ноября 2023 г. 17:25
В ЮАР на автодороге ограбили министра транспорта

Министр транспорта ЮАР Синдисиве Чикунга и два ее охранника ограблены неизвестными на одной из автомобильных дорог в пригороде Йоханнесбурга.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она сообщила во время брифинга.

"Водитель нашего автомобиля заметил, что спустило колесо, он был вынужден остановиться на обочине, чтобы его заменить, - заявила министр. - В момент замены колеса подошла вооруженная группа людей".

По словам Чикунга, один из нападавших приставил к ее голове пистолет, а затем забрал деньги, ноутбук и сумку. Местная радиостанция SABC сообщает, что нападавшие отобрали у охранников два пистолета.

Полиция ведет поиски банды, которая напала и ограбила министра и сопровождавших. На автодорогах ЮАР сейчас в сутки совершается почти 400 нападений.

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