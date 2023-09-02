В ЮАР ликвидировали банду налетчиков на инкассаторов

Полиция ЮАР ликвидировала на севере страны в городе Луи Тришард крупную банду, занимавшуюся грабежами инкассаторов, убив в перестрелке 18 ее членов.

Полиция ЮАР ликвидировала на севере страны в городе Луи Тришард крупную банду, занимавшуюся грабежами инкассаторов, убив в перестрелке 18 ее членов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил комиссар национальной полиции генерал Фанни Масемола.

"В перестрелке, которая продолжалась 90 минут, уничтожены 18 человек: 16 мужчин и две женщины, - заявил он. - Ранен один полицейский".

Масемола рассказал, что полиция следила за бандой в течение последних трех дней и приступила к ликвидации, когда преступники собрались в одном из домов в провинции Лимпопо для обсуждения плана очередного налета. Четверо подозреваемых арестованы. Конфискована также машина скорой помощи, которую бандиты использовали для перевозки похищенных денег.

По словам полиции, на счету банды серия ограблений инкассаторов в трех провинции ЮАР.