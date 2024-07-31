О нас

В ЮАР леопард напал на военнослужащих

В ЮАР леопард напал на военнослужащих Леопард пробрался на авиабазу на северо-востоке ЮАР и напал на двух военнослужащих, ранив их.
Другие страны
31 июля 2024 г. 17:23
В ЮАР леопард напал на военнослужащих

Леопард пробрался на авиабазу на северо-востоке ЮАР и напал на двух военнослужащих, ранив их.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель южноафриканских ВВС бригадный генерал Донаван Четти.

"Пострадавшие военнослужащие госпитализированы, их состояние стабильно, - отметил он в эфире местной радиостанции SABC. - В основном речь идет о царапинах".

Инцидент произошел на базе Hoedspruit, которая расположена недалеко от крупнейшего заповедника ЮАР Национального парка Крюгера. На его территории в условиях дикой природы обитают многочисленные животные, в том числе и леопарды.

Сообщается, что леопард был пойман 31 июля и возвращен в заповедник.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
29 июля 2024 г. 13:59
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
27 июля 2024 г. 18:57
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
27 июля 2024 г. 16:36
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
30 июля 2024 г. 15:06
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
27 июля 2024 г. 12:46
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин
29 июля 2024 г. 13:13
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
25 июля 2024 г. 16:59
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
26 июля 2024 г. 09:34
Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ в новом парке около станции метро Гянджлик в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ в новом парке около станции метро "Гянджлик" в Баку
30 июля 2024 г. 14:04
Министр обороны Израиля заявил, что Хезболлах перешло красную линию
Министр обороны Израиля заявил, что "Хезболлах" "перешло красную линию"
30 июля 2024 г. 21:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi