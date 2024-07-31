В ЮАР леопард напал на военнослужащих

Леопард пробрался на авиабазу на северо-востоке ЮАР и напал на двух военнослужащих, ранив их.

Леопард пробрался на авиабазу на северо-востоке ЮАР и напал на двух военнослужащих, ранив их.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель южноафриканских ВВС бригадный генерал Донаван Четти.

"Пострадавшие военнослужащие госпитализированы, их состояние стабильно, - отметил он в эфире местной радиостанции SABC. - В основном речь идет о царапинах".

Инцидент произошел на базе Hoedspruit, которая расположена недалеко от крупнейшего заповедника ЮАР Национального парка Крюгера. На его территории в условиях дикой природы обитают многочисленные животные, в том числе и леопарды.

Сообщается, что леопард был пойман 31 июля и возвращен в заповедник.