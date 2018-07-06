В ЮАР львы загрызли браконьеров, которые охотились на носорогов

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ В заповеднике Sibuya в Южноафриканской Республике львы загрызли минимум двух браконьеров, которые охотились на носорогов.

Как передает Report со ссылкой на BBC, работники заповедника нашли останки двух или трех браконьеров в львиной резервации близ города Кентон-он-Си.

Также возле останков нашли ружье и топор, которым, вероятнее всего, охотники планировать отрубить рога убитым носорогам.

"Они заблудились и наткнулись на прайд львов - там большой прайд, так что у них не было много времени", - рассказал владелец заповедника Сибуйя Ник Фокс.

По его словам, чтобы добраться до человеческих останков, им пришлось обездвижить нескольких львов при помощи снотворного. "Мы не уверены, сколько было браконьеров - от них мало что осталось", - отметил Фокс.

Сейчас полиция патрулирует территорию возле места происшествия на случай, если кто-то из браконьеров сумел спастись.