В ЮАР к правительству национального единства присоединилась девятая партия

Количество парламентских партий ЮАР, присоединившихся к формируемому под эгидой Африканского национального конгресса (АНК) правительству национального единства, увеличилось до девяти с объявлением партией "Райз Мзанси" ("Вставай, Южная Африка", РМ) о всту

Количество парламентских партий ЮАР, присоединившихся к формируемому под эгидой Африканского национального конгресса (АНК) правительству национального единства, увеличилось до девяти с объявлением партией "Райз Мзанси" ("Вставай, Южная Африка", РМ) о вступлении в правящее большинство.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил лидер РМ Сонгезо Зиби.

"Мы провели широкие консультации с заинтересованными сторонами, чтобы наиболее эффективно участвовать в определении путей развития ЮАР, - объявил Зиби. - По их итогам мы подписали документ о присоединении к правительству национального единства".

Либеральная РМ имеет два депутатских мандата в нижней палате парламента (Национальной ассамблее) ЮАР.

Сейчас официальные документы о присоединении к правительству национального единства подписали АНК, представляющий интересы белого меньшинства Демократический альянс (ДА), имеющая сильные позиции среди зулусов Партия свободы Инката, правый националистический "Патриотический фронт", левоцентристская партия "Гуд", националистический Панафриканский конгресс, опирающийся на белых фермеров "Фронт свободы плюс", левоцентристское "Объединенное демократическое движение" и РМ. Совместно они контролируют в Национальном собрании более 280 голосов депутатов.