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В ЮАР из заброшенной шахты эвакуировали более 150 шахтеров-нелегалов

В ЮАР из заброшенной шахты эвакуировали более 150 шахтеров-нелегалов Более 150 шахтеров-нелегалов смогли на востоке ЮАР при содействии полиции и спасателей подняться на поверхность из заброшенной шахты по добыче золота, где четыре дня назад произошла авария.
Другие страны
7 декабря 2024 г. 20:23
В ЮАР из заброшенной шахты эвакуировали более 150 шахтеров-нелегалов

Более 150 шахтеров-нелегалов смогли на востоке ЮАР при содействии полиции и спасателей подняться на поверхность из заброшенной шахты по добыче золота, где четыре дня назад произошла авария.

Как передает Report, об этом сообщила местная радиостанция SABC.

"Из шахты глубиной 150 м, расположенной в районе города Саби провинции Мпумаланга, вышли 153 человека. Подняты на поверхность также три тела погибших шахтеров. Все нелегалы задержаны. В основном они являются гражданами соседнего Мозамбика", - говорится в сообщении.

Шахтеры сообщили, что они насильно удерживались под землей вооруженными бандитами, которые заставляли их добывать золото. Полиция и власти ведут проверку показаний.

Отмечается, что на севере ЮАР на заброшенной шахте по добыче золота в районе города Стилфонтейн продолжает сохраняться кризисная ситуация, когда большая группа нелегальных рабочих отказывается выходить на поверхность из-за опасений арестов и депортации. Полиция и армия уже третий месяц блокируют шахту. На текущий день шахту покинули 1 387 нелегалов, все они задержаны. В шахте, по различным оценкам, еще могут находиться от 300 до 4 тыс. человек. Под землей наряду с рабочими находятся и вооруженные охранники.

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