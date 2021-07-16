В ЮАР из-за беспорядков погибли 212 человек

Число жертв беспорядков в провинциях ЮАР Квазулу-Натал и Гаутенг увеличилось до 212 человек.

Число жертв беспорядков в провинциях ЮАР Квазулу-Натал и Гаутенг увеличилось до 212 человек.

Как передает Report со ссылкой на телеканал SABC News , об этом заявила исполняющая обязанности министра при президенте страны Кумбудзо Нтшавени.

"Общее число погибших в провинции Гаутенг составило 32, было произведено еще 137 задержаний. В целом задержано 862 человека в Гаутенге. В провинции Квазулу-Натал сообщается еще о 89 жертвах, общее число погибших - 180", - отметила Нтшавени.

При этом она подчеркнула, что ситуация в обеих провинциях нормализуется.

Отметим, что накануне сообщалось о 117 погибших.

8 июля в ЮАР вспыхнули протесты в связи с арестом экс-президента Джейкоба Зумы. Для подавления беспорядков в провинции Гаутенг и Квазулу-Натал были направлены войска.