В ЮАР девять человек погибли в массовом ДТП

По меньшей мере девять человек погибли и 20 пострадали в результате столкновения нескольких автомобилей в ЮАР в понедельник.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает служба экстренной медицинской помощи страны ER24.

Авария произошла к юго-востоку от города Йоханнесбург. Прибывшие медики обнаружили четыре разбитых грузовика и четыре легковых автомобиля на месте аварии.

Пострадавшие с ранениями различной степени тяжести получили первую медицинскую помощь, после чего их доставили в близлежащие больницы.