О нас

В ЮАР дальнобойщики блокировали трассу в крупнейший порт страны

В ЮАР дальнобойщики блокировали трассу в крупнейший порт страны В Южно-Африканской Республике (ЮАР) водители грузовиков вновь провели акцию протеста.
Другие страны
18 июня 2022 г. 17:48
В ЮАР дальнобойщики блокировали трассу в крупнейший порт страны

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) водители грузовиков вновь провели акцию протеста.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, они перекрыли трассу в крупнейший порт страны Дурбан из-за предоставления рабочих мест иностранным водителям, а также роста цен на бензин.

Дальнобойщики перекрыли не только ключевые маршруты к крупнейшему порту, но также к коммерческому центру Йоханнесбурга. В этой связи организация, представляющая национальную отрасль автомобильных перевозок, была вынуждена обратиться к президенту Сирилу Рамафосе с просьбой вмешаться, чтобы найти решение для неоднократных перекрытий магистралей, сообщает Bloomberg. Аналогичная акция прошла 16 июня.

По данным Ассоциации автомобильных грузоперевозок, около 80% товаров в ЮАР перевозятся автомобильным транспортом. Совокупный ущерб экономике в результате сбоев может составить около 300 млн рэндов (18,7 млн долларов), сообщает Fin24.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
ФотоПостоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
11 июня 2022 г. 21:08
Германия поможет Украине в экспорте зерна
Германия поможет Украине в экспорте зерна
13 июня 2022 г. 03:23
Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 37%
Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 37%
13 июня 2022 г. 11:41
Джейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН
ФотоДжейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН
13 июня 2022 г. 15:12
Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК
Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК
14 июня 2022 г. 15:44
Прибывший из главного промцентра Китая первый блок-поезд отправлен из Бакинского порта
Прибывший из главного промцентра Китая первый блок-поезд отправлен из Бакинского порта
16 июня 2022 г. 14:28
Награждена группа работников здравоохранения
Награждена группа работников здравоохранения
16 июня 2022 г. 17:18
Определились все города, которые примут чемпионат мира-2026
Определились все города, которые примут чемпионат мира-2026
17 июня 2022 г. 03:07
Экс-президент Латвии призвал повысить взнос за членство в ВОЗ
Экс-президент Латвии призвал повысить взнос за членство в ВОЗ
17 июня 2022 г. 11:09
Продлен срок для выплаты надбавок участвующим в борьбе с COVID-19 медработникам
Продлен срок для выплаты надбавок участвующим в борьбе с COVID-19 медработникам
17 июня 2022 г. 13:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi