В ЮАР дальнобойщики блокировали трассу в крупнейший порт страны

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) водители грузовиков вновь провели акцию протеста.

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) водители грузовиков вновь провели акцию протеста.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, они перекрыли трассу в крупнейший порт страны Дурбан из-за предоставления рабочих мест иностранным водителям, а также роста цен на бензин.

Дальнобойщики перекрыли не только ключевые маршруты к крупнейшему порту, но также к коммерческому центру Йоханнесбурга. В этой связи организация, представляющая национальную отрасль автомобильных перевозок, была вынуждена обратиться к президенту Сирилу Рамафосе с просьбой вмешаться, чтобы найти решение для неоднократных перекрытий магистралей, сообщает Bloomberg. Аналогичная акция прошла 16 июня.

По данным Ассоциации автомобильных грузоперевозок, около 80% товаров в ЮАР перевозятся автомобильным транспортом. Совокупный ущерб экономике в результате сбоев может составить около 300 млн рэндов (18,7 млн долларов), сообщает Fin24.