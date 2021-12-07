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В ЮАР число заболевших COVID-19 за сутки сократилось почти вдвое

В ЮАР число заболевших COVID-19 за сутки сократилось почти вдвое Количество новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР за последние 24 часа составило 6 381 по сравнению с 11 125 днем ранее и 16 366 двое суток назад.
Другие страны
7 декабря 2021 г. 05:56
В ЮАР число заболевших COVID-19 за сутки сократилось почти вдвое

Количество новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР за последние 24 часа составило 6 381 по сравнению с 11 125 днем ранее и 16 366 двое суток назад.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в отчете Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ), размещенном в понедельник на его портале.

Наибольший прирост числа заразившихся коронавирусом продолжает отмечаться в столичной провинции Гаутенг - 4 488 по сравнению с 7 929 за предыдущие сутки. Подавляющее большинство заболевших инфицированы омикрон-штаммом.

В больницы с диагнозом COVID-19 были помещены 175 человек по сравнению с 135 днем ранее. Общее число госпитализированных в связи с коронавирусом составляет 3 517. Число летальных исходов за последние 24 часа составило девять по сравнению с одним случаем сутки назад. Количество больных, у которых коронавирус находится в активной фазе, составляет 86 726. За прошедшие сутки было сделано 24 159 ПЦР-тестов, доля положительных результатов достигла 26,4%.

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