В ЮАР число погибших при взрыве бензовоза выросло до 15

Число погибших в результате произошедшего в субботу на севере ЮАР взрыва бензовоза увеличилось до 15.

Число погибших в результате произошедшего в субботу на севере ЮАР взрыва бензовоза увеличилось до 15.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла.

"Трое из погибших являются сотрудниками больницы, которая была затронута взрывом", - заявил министр.

Ранее власти говорили о 10 погибших.

Напомним, что инцидент произошел в городе Боксбург к востоку от Йоханнесбурга. Бензовоз проезжал под железнодорожным мостом и задел его верхней частью цистерны, произошел взрыв. Наряду с погибшими есть раненые. От взрыва пострадали несколько домов и здание больницы.