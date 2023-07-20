В ЮАР более 40 человек пострадали при взрыве на газопроводе

По меньшей мере 41 человек пострадал в результате взрыва газопровода в южноафриканском Йоханнесбурге.

По меньшей мере 41 человек пострадал в результате взрыва газопровода в южноафриканском Йоханнесбурге.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал News24 со ссылкой на премьер-министра провинции Гаутенг Паньязу Лесуфи.

По его данным, девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое - в критическом.

Ранее радиостанция SABC сообщила о взрыве секции газопровода, проложенной под оживленной автомагистралью в деловом квартале Йоханнесбурга. Спасательные службы утверждали, что погибших в результате ЧП нет, однако число пострадавших значительное.