В ЮАР арестовали внука Нельсона Манделы

Южноафриканская полиция арестовала внука первого президента демократической ЮАР Нельсона Манделы по подозрению в участии в краже автомобиля.
Как передает
Задержаны пять человек, среди которых внук Манделы, передает радиостанция. Автомобиль был обнаружен в Йоханнесбурге на территории особняка, который принадлежал Манделе, а затем перешел к его потомкам.
Представитель полиции Йоханнесбурга Ксолани Фила подтвердил факт ареста пяти человек в особняке Манделы.
"Войдя на территорию особняка, офицеры полиции обнаружили угнанную машину и задержали подозреваемых, - сказал он. - Все они находятся под стражей, им будет предъявлено обвинение в угоне".
В ходе обыска в особняке также было найдено незарегистрированное огнестрельное оружие.
Машина Toyota Corolla была украдена у водителя, который работал таксистом.