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В ЮАР арестовали внука Нельсона Манделы

В ЮАР арестовали внука Нельсона Манделы Южноафриканская полиция арестовала внука первого президента демократической ЮАР Нельсона Манделы по подозрению в участии в краже автомобиля.
Другие страны
9 января 2025 г. 01:53
В ЮАР арестовали внука Нельсона Манделы

Южноафриканская полиция арестовала внука первого президента демократической ЮАР Нельсона Манделы по подозрению в участии в краже автомобиля.

Как передает Report, об этом сообщила местная радиостанция EWN.

Задержаны пять человек, среди которых внук Манделы, передает радиостанция. Автомобиль был обнаружен в Йоханнесбурге на территории особняка, который принадлежал Манделе, а затем перешел к его потомкам.

Представитель полиции Йоханнесбурга Ксолани Фила подтвердил факт ареста пяти человек в особняке Манделы.

"Войдя на территорию особняка, офицеры полиции обнаружили угнанную машину и задержали подозреваемых, - сказал он. - Все они находятся под стражей, им будет предъявлено обвинение в угоне".

В ходе обыска в особняке также было найдено незарегистрированное огнестрельное оружие.

Машина Toyota Corolla была украдена у водителя, который работал таксистом.

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Версия на азербайджанском языке Nelson Mandelanın nəvəsi həbs edilib

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