В ЮАР арестовали внука Нельсона Манделы

Южноафриканская полиция арестовала внука первого президента демократической ЮАР Нельсона Манделы по подозрению в участии в краже автомобиля.

Южноафриканская полиция арестовала внука первого президента демократической ЮАР Нельсона Манделы по подозрению в участии в краже автомобиля.

Как передает Report , об этом сообщила местная радиостанция EWN.

Задержаны пять человек, среди которых внук Манделы, передает радиостанция. Автомобиль был обнаружен в Йоханнесбурге на территории особняка, который принадлежал Манделе, а затем перешел к его потомкам.

Представитель полиции Йоханнесбурга Ксолани Фила подтвердил факт ареста пяти человек в особняке Манделы.

"Войдя на территорию особняка, офицеры полиции обнаружили угнанную машину и задержали подозреваемых, - сказал он. - Все они находятся под стражей, им будет предъявлено обвинение в угоне".

В ходе обыска в особняке также было найдено незарегистрированное огнестрельное оружие.

Машина Toyota Corolla была украдена у водителя, который работал таксистом.