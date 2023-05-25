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В ЮАР арестовали бывшего полицейского, обвиняемого в причастности к геноциду в Руанде

В ЮАР арестовали бывшего полицейского, обвиняемого в причастности к геноциду в Руанде Полиция ЮАР задержала руандийца, бывшего полицейского Фульгенса Кайишему, который обвинен Международным уголовным трибуналом по Руанде в причастности к геноциду народа тутси в 1994 году.
Другие страны
25 мая 2023 г. 22:46
В ЮАР арестовали бывшего полицейского, обвиняемого в причастности к геноциду в Руанде

Полиция ЮАР задержала руандийца, бывшего полицейского Фульгенса Кайишему, который обвинен Международным уголовным трибуналом по Руанде в причастности к геноциду народа тутси в 1994 году.

Как передает Report, об этом сообщил прокурор расположенного в Гааге Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов Серж Браммерц.

"Арест Кайишемы гарантирует, что он наконец предстанет перед правосудием по обвинению в совершенных преступлениях", - цитирует его радиостанция SABC.

По словам южноафриканской полиции, Кайишема проживал на западе ЮАР под вымышленным именем на одной из ферм в провинции Западный Кейп. Он был задержан 24 мая. В пятницу Кайишема предстанет перед судом, который рассмотрит запрос правительства Руанды на его экстрадицию.

Кайишема подозревается в причастности к гибели в апреле 1994 года 2 тыс. тутси в церкви муниципалитета Кивуму на западе Руанды. Именно он дал приказ об уничтожении собравшихся в храме людей, включая женщин и детей. В результате в Кивуму не осталось ни одного члена общины тутси. Официальное обвинение против Кайишемы было выдвинуто Международным трибуналом по Руанде в 2001 году.

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